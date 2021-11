Stiri pe aceeasi tema

- Abraham Lincoln, Barack Obama, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Basescu și Klaus Iohannis, alaturi de Freddie Mercury sau alte figuri celebre, sunt prezente in Licitația de Arta Contemporana , organizata de A10 by Artmark, marți, 16 noiembrie. Personalitațile apar in opere de arta semnate de…

- Lucrari de artiști celebri se vand la o licitație care se organizeaza la București. Se pot cumpara opere semnate de cei mai bine vanduți artiști romani contemporani. Aceștia sunt Adrian Ghenie și Andrei Cadere. La nivel internațional, ei figureaza in Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești. Licitația…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare anti Covid din Romania, anunța organizarea unui nou maraton de vaccinare in București. Decizia a fost luata dupa ce in Capitala incidența cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus aproape ca a atins, marți, 15 la mia de locuitori. Valeriu Gheorghița…

- Masca de protectie redevine obligatorie in toate spatiile publice deschise in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat Ordinul pentru completarea Ordinului ministrului Sanatatii…

- Zece ani de inchisoare pentru droguri este o pedeapsa pe care o va executa un infractor roman. Durata exacta a pedepsei pe care a decis-o instanța este de zece ani și zece luni. Sentința a fost decisa de Tribunalul Giurgiu. Dupa pronunțarea sentinței, infractorul a incercat sa se sustraga executarii…

- Peste 90% din decesele asociate COVID-19 din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate. Peste 35% dintre decese au fost in Calarași, București, Timiș, Constanța și Iași. Conform datelor publicate miercuri de catre Institutul Național de Sanatate Publica, in saptamana 30 august – 5 septembrie,…

- Ciprian Copariu, fostul director al Directiei Emitenti, tranzactii si abuz de piata din Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a fost angajat de catre SIF Oltenia la noua reprezentanta a societatii din Bucuresti, sustin surse din piata de capital, citate de bursa.ro. Angajarea lui Copariu vine…