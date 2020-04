Licitația de achiziție a autobuzelor din Târgu Mureș a fost anulată de instanță Curtea de Apel Targu Mureș a anulat procedura de achiziție a celor 41 de autobuze noi care urmau sa fie achiziționate de Primaria Targu Mureș. Licitația a avut loc in 24 ianuarie, au participat 6 ofertanți, iar achiziția a fost atribuita unicului importator in Romania de autobuze Isuzu. Reprezentanții Primariei Targu Mureș așteapta motivarea instanței, […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de atribuire a contractului de achiziție a 41 de autobuze in urma unei licitații organizate de Primaria Targu Mureș a fost anulata in 27 aprilie 2020, in urma unei decizii definitive a magistraților Curții de Apel Mureș, anunța MS News. Procedura de atribuire a contractului fost suspendata…

- Orașul Țandarei este in carantina toala, dupa ce a devenit un focar de infectie, in conditiile in care sutele de localnici intorsi in tara nu au respectat masurile de izolare. Aici, poliția a confiscat 11 arme letale și 2 neletale in urma unei razii de amploare, desfașurate in acest weekend, potrivit…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat licitatia pentru achizitia a 100 de tramvaie in Capitala, pe toata perioada starii de urgenta, arata portalul instantelor de judecata. Pentru cel mai mare contract de tramvaie din Romania se lupta asocierea Astra Vagoane Calatori - CRRC si turcii de la Durmazlar.

- Curtea de Apel Bucuresti are pe rol un litigiu intre trei producatori de trenuri de mare viteza: Qing Sifang Co LTD (China), Siemens Mobility (Germania) si Alstom Ferroviaria (Italia). Instanta va decide cine va produce primele garnituri de trenuri electrice de mare viteza din Romania.

- Curtea de Apel Cluj a respins contestația facuta de o firma participanta la licitația pentru studiile la proiectul de metrou și tren metropolitan de la Cluj-Napoca. Contractul se va semna cu caștigatorul in maxim o luna.Primarul Emil Boc a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca…

- Curtea de Apel Targu Mures a mentinut o hotarare a Tribunalului Mures prin care a fost anulat un concurs de promovare a agentilor absolventi de studii superioare in corpul ofiterilor la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, dupa ce s-a constatat ca rezultatele acestuia au fost modificate…

- Judecatorii Curtii de Apel Targu Mures arata ca echipele mixte de investigatie nu au obtinut dovezi clare din care sa rezulte faptul ca inculpații in dosarul Țandarei racolau si transportau copii romi in Vestul Europei pentru exploatare. Judecatorii precizeaza ca nu se puteau face condamnari "sub presiunea…

- Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru proxenetism, anunța Realitatea Tv. Decizia a fost data de Curtea de Apel București. Instanța a revocat, joi seara, liberarea condiționata a lui Sile Camataru și a dispus ca acesta sa execute și un rest de pedeapsa…