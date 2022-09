Licitația de 8,3 milioane de lei pentru SF-ul noului spital județean, lansată a treia oară de Consiliul Județean V. S. Consiliul Județean Prahova a lansat, pentru a treia oara, procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate destinat construirii unui nou spital județean cu structura modulara. Licitația a fost anulata de doua ori pana acum, prima data – pentru refacerea temei de proiectare, iar a doua oara procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere a ofertelor (16 septembrie) niciunul din ofertanții inscriși nu a criptat oferta financiara sau nu a raspuns la toți factorii de evaluare electronici. Potrivit documentației de atribuire, achiziția are ca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

