Licitația celor mai apreciate vinuri, celor mai vechi whisky și celor mai celebre beri pentru Paște Pe 20 aprilie se deschide „Pivnița Colecționarului’’ și se scoate la vanzare un stoc de peste 200 de bauturi fine, potrivite pentru masa de sarbatoare, pentru cadouri de excepție sau pentru a reprezenta o opțiune de investiție alternativa profitabila - caștigi și daca pastrezi și daca consumi. Licitația de Vinuri, Șampanii, Whisky și Bere de colecție ofera o platforma alternativa celei cunoscute a magazinului de vinuri, de aprovizionare accesibila și regulata de bauturi rare sau destinate stocarii de catre colecționari la prețuri de pornire de cca. 30-50% din prețul pieței de vinuri romanești… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (P) Programul unei zile obisnuite este adesea influentat de doua tipuri de bauturi: cafeaua si cele care contin alcool. Majoritatea persoanelor nu isi pot incepe ziua fara o cana sau mai multe de cafea, pe care o consuma simplu ori alaturi de zahar si lapte. Seara se incheie adesea cu un pahar de alcool,…

- Sfintele Sarbatori Pascale bat la ușa, astfel ca numeroase gospodine se gandesc deja ce preparate sa puna pe masa! Ei bine insa, inainte de a va apuca de treaba, cel mai important lucru este sa verficați daca ouale pe care le folosiți sunt sau nu proaspete. Cum se face acest truc?! Este foarte ușor…

- Tradițional, Casa de Licitații A10 by Artmark scoate la licitație, in fiecare sezon, un impresionant stoc de piese decorative. In preajma sarbatorilor pascale, Artmark propune spre vanzare aproximativ 400 de obiecte eclectice și, in premiera, o colecție de scaune intr-un eveniment dispus in doua zile,…

- Fie ca esti mare cunoscator, fie ca abia ai descoperit fascinatia acestei bauturi, whisky-ul pare sa detina inca taine ascunse care stau in spatele aromei unice care iti rasfata simturile cu fiecare picatura. Produs initial cu scop medicinal, whisky-ul si-a dovedit de-a lungul vremurilor o serie de…

- Activitatea de pariere a aparut in Romania cu destul de mult timp in urma, iar aceasta a cunoscut o creștere semnificativa in ultimii an ținand cont ca au aparut foarte mult case de pariuri atat in mediul offline cat și in mediul online. Prima forma legala de pariuri din Romania a fost Loto-Prono, cunoscut…

- Salubritate Craiova SRL, firma detinuta de primarie care se ocupa de curatenia strazilor din municipiu, va majora tarifele. De la 1 martie, toate activitatile derulate de societate vor fi mai scumpe . Consiliul Local va vota , joi, mandatarea reprezentantului municipiului Craiova care sa voteze, la…

- Patru din zece romani nu recicleaza aparatele electrice vechi pentru ca nu știu unde potrivit unui studiu. Cei mai mulți dintre respondenți afirma ca sunt influențați in decizia de cumparare a unui echipament electric nou in primul rand de preț Potrivit studiului Asociației Environ, realizat de Reveal…

- Ce truc banal te ajuta sa afli daca un ou este proaspat sau este vechi. Trucul te ajuta, mai ales ca aproape orice preparat are in componența oua, motiv pentru care trebuie sa știi tot timpul sa faci diferența intre un ou vechi și unul proaspat. In plus, in randurile de mai jos afli și […] The post…