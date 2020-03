Licitatia 5G s-a amanat din nou. Cand va avea loc si legatura cu americanii Romania continua sa amane licitatia pentru drepturile de utilizare a benzilor de frecventa necesare implementarii tehnologiei 5G. In mod normal, procedura - anuntata inca din 2017 - trebuia sa aiba loc in prima jumatate din 2020. Dar a fost mutata spre finalul anului.



Guvernul se lauda inca de la finele lui 2017 - de pe vremea cand ministru de Finante era Ionut Misa - ca urmeaza sa vanda licente 5G. Pana la urma, insa, n-a facut-o nici in 2018 si nici in prima parte din 2019.



In mod normal, potrivit ANCOM, procedura de atribuire a spectrului pentru 5G urma sa se realizeze macar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitat, duminica seara, in emisiunea "Jocuri de putere", Daniel Florea a vorbit pe larg despre implicațiile coronavirusului in Romania. In plus, acesta a atras atenția asupra faptului ca, inevitabil, epidemia va lovi puternic economia."Vom face tot ceea ce depinde de noi. Președintele Comitetului Local…

- Majorarea salariului minim a scumpit mana de lucru in Romania. Investitorii se muta in tari mai accesibile și concediaza sute de angajați O veste rea pentru economia romaneasca. Unii dintre investitorii straini incep sa se retraga din cauza costurilor de productie care au crescut, dar mai ales dupa…

- Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat vineri de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare,…

- Teodor Melescanu si Marcel Ciolacu au sesizat, in decembrie 2019, Curtea Constitutionala cu privire la adoptarea bugetului de stat si a Legii privind asigurarile sociale prin asumarea raspunderii.In 23 decembre 2019, Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament asupra bugetului de stat pe 2020, aceasta…

- In aceasta saptamana, moneda naționala s-a apreciat constant fața de euro, ajungand de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a dezvaluit, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, motivul…

- Marcel Vela a declarat,marți,ca Guvernul a adoptat OUG care prevede reintregirea stocurilor de urgența medicala,precum și unele masuri de instituire a carantinei in caz de epidemii. Ministrul Sanatații spune ca ONAT,din cadrul Ministerului de Finanțe realizeaza acordurile cadru pentru aceste stocuri.Citește…

- Nicio molecula de gaz n-a ajuns, in primele saptamani din acest an, in Romania pe la Mediesu Aurit si nici prin conducta de import de la Isaccea, desi ambele erau, in anii trecuti, rute de baza pentru alimentarea Romaniei. Motivul: Transgaz n-a semnat acorduri de interconectare cu transportatorul…

- Licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice pentru Capitala a fost anulata, conform Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP). Licitatia a fost anulata pe 10 decembrie 2019 pe motiv ca "au fost depuse numai oferte inacceptabile…