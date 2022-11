Stiri pe aceeasi tema

- ”Mie mi-e ca din nou statul foloseste aceste institutii pe post de bata si pe post de amenintare mai mult sau mai putin voalata la adresa instiututiilor financiar bancare. Ele sunt controlate, sunt supravegheate de Banca Nationala. Ce face statul acum, prin aceasta institutie? Cumva recunoaste ca nu…

- Doar Orange, Vodafone și RCSandRDS și-au depus pana la data limita, 27 octombrie 2022, candidaturile in procedura de selecție competitiva pentru alocarea de noi frecvențe radio ce vor fi folosite in special pentru tehnologia 5G, a anunțat vineri autoritatea de reglementare in Comunicații (ANCOM).

- Selecționata Romanian Wolves va disputa duminica, 23 octombrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, al cincilea meci in Rugby Europe Super Cup. Lupii vor intalni campioana en-titre a competiției, pe Black Lion. Biletele pentru aceasta partida test s-au pus in vanzare și pot…

- Conducerea clubului Farul a anuntat, luni, 10 octombrie, ca a pus in vanzare biletele pentru partida cu Universitatea Cluj, programata sambata, 15 octombrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, in cadrul etapei a 14-a a Superligii la fotbal. Biletele se pot achizitiona…

- “Lansam astazi licitația pentru acordarea drepturilor de utilizare pentru frecvențele radio destinate implementarii noilor tehnologii. In urma publicarii de vineri in Monitorul Oficial a celor doua decizii, avem acum toate condițiile indeplinite pentru a publica anunțul de demarare a procedurii de selecție.…

- In septembrie se va ține o licitație in care se va vinde un celebru tricoul al legendarului Michael Jordan. Este de așteptat sa doboare recordul incredibil stabilit de tricoul lui Maradona din meciul cu Anglia de la CM din 1986. In mai, acesta s-a vandut cu 8,5 milioane de euro. Pe 6 septembrie va avea…

- Cum arata vila de lux pe care Ben Affleck a scos-o la vanzare Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au intors din luna de miere petrecuta in Europa. Acum, cei doi se pregatesc sa-și inceapa viața de soț și soție. Primul pas, actorul iși vinde casa din Los Angeles și se muta cu JLo. In acest sens, cei doi…

- FCSB - Dunajska Streda, manșa secunda din turul III preliminar Conference League, suscita un interes enorm pentru fanii roș-albaștrilor. In tur, FCSB s-a impus in Slovacia cu scorul de 1-0. Returul e programat joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP. ...