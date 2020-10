Lichiditatea pe Bursa de la București a crescut de trei ori, în prima lună după promovarea României ca Piață Emergentă Promovarea propriu-zisa a Romaniei la statutul de Piața Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la București, potrivit unui comunicat BVB. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piața Emergenta și a fost inclusa in mai mulți indici FTSE Russell dedicați piețelor emergente, iar pe parcursul […] The post Lichiditatea pe Bursa de la București a crescut de trei ori, in prima luna dupa promovarea Romaniei ca Piața Emergenta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BVB anunta tranzactii de peste jumatate de miliard de euro si o lichiditate de trei ori mai mare in luna in care Romania a fost promovata piata emergenta Tranzactiile cu actiunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au depasit jumatate de miliard de euro in septembrie anul acesta,…

- Tranzactiile cu actiunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au depasit jumatate de miliard de euro in septembrie anul acesta, in crestere cu peste 260% atat fata de luna august din 2020 cat si fata de septembrie anul trecut, cand a fost publicata decizia FTSE Russell privind…

- ”Promovarea propriu-zisa a Romaniei la statutul de Piata Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la Bucuresti. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piata Emergenta si a fost inclusa in mai multi indici FTSE Russell dedicati…

- Judetele Alba si Cluj au fost introduse de autoritatile germane pe lista zonelor de risc epidemiologic din Romania, iar cei care vin din aceste zone sunt obligati sa se autoizoleze, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe, relateaza Agerpres. Potrivit MAE, la acest moment, alaturi de municipiul…

- 671 de romani vindecați de COVID-19 au donat plasma pentru tratarea pacienților infectați, in primele 4 luni de la debutul colectarii de plasma convalescenta in Romania, arata datele Institutului Național de Hematologie Transfuzionala, prezentate de Ministerul Sanatații. Procesul de colectare a plasmei…

- PSD a prezenta ”Cartea neagra a guvernarii liberale, suma motivelor pentru care guvernul PNL trebuie sa plece”. Social-democrații au facut și o ”cronologie a iresponsabilitații PNL”, care cuprinde perioada 23 februarie – 16 iulie. In fața riscului iminent de epidemie cu noul coronavirus, PSD a atras…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina. Conform datelor furnizate de Our World in Data, 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata din Europa, 7,6 persoane…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la intenția PSD de a depune moțiunea de cenzura, ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a gasi rezolvari la problemele provocate de criza epidemiologica și economica, iar gestul PSD este unul electoral. „Mesajul pe care il transmit…