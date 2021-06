Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. In timpul impușcaturilor de la școala din Kazan au decedat un profesor și opt elevi, patru au fost spitalizați, au declarat agenției RIA Novosti serviciile de urgența din regiune. Anterior, au fost raportate șase decese. Persoanele necunoscute au deschis focul in…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu a anunțat in ce condiții elevii vor reveni la școala in luna mai. Copiii, inclusiv cei de gradinița, vor merge fizic la școala in localitațile aflate in scenariul verde. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut declarații in ceea ce privește condițiile in…

- In Spania, elevii din regiunea Murcia merg la școala pe plaja. Profesorii au profitat de vremea frumoasa și au decis sa mute bancile pe nisip. Este soluția gasita pentru elevii care stau prea mult in fața ecranelor, la cursuri online. Copiii sunt imparțiți in mai multe grupe și nu fac doar cursuri,…

- Gest emoționant și disperat intr-un sat din regiunea Kazani. Mai mulți copii s-au culcat pe zapada și au format cuvantul ”Școala”, in speranța ca vor sensibiliza autoritațile și vor deschide o instituție de invațamant. Unii micuți chiar au stat in genunchi.

- O adresa transmisa de Consiliul Județean catre Inspectoratul Școlar Județean Botoșani demonstreaza din nou, deși nimeni nu a cerut acest lucru, cat de neaplicate pe realitate sunt unele decizii luate din fotolii de miniștri.

- Tatiana Cauni, profesoara de Limba și Literatura Romana la Liceul Teoretic „Emil Racovița” din Baia Mare, a inființat o trupa și un festival de teatru care au devenit motivul pentru care mulți elevi se inscriu la aceasta școala. Tatiana Cauni (45 de ani), profesoara de Limba și Literatura Romana la…

- O invațatoare de la un liceu din Timișoara a gasit o metoda de predare despre care spune ca are mare succes in randul elevilor sai prin care aceștia sa nu fie tentați sa copieze. Dascalul le permite elevilor sa-și rescrie unele dintre lucrarile mai puțin reușite. Andrada Mazilu Sorca s-a nascut in Biled,…

- Scoala si gradinita din Silistea Crucii au suspendat activitatile „fata in fata” cu elevii si prescolarii din cauza numarului de cazuri de Covid 19, atat la nivelul localitatii cat si in randul elevilor. Activitatea cu prezenta fizica la scoala va fi suspendata pana pe 23 martie, conform hotararii Comitetului…