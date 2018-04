Stiri pe aceeasi tema

- Liceul ”Mihail Kogalniceanu” Vaslui și Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad vor reprezenta județul la etapa naționala a Olimpiadei Sportului Școlar la șah. Liceul ”Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui a caștigat faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la șah – baieți. Echipa…

- OPORTUNITATE Ziarul Vremea Noua a inceput o campanie pentru promovarea invatamantului profesional, care in judetul Vaslui, pentru anul scolar 2018-2019, are 1148 locuri. Dupa ce saptamana trecuta am prezentat oferta profesionala a Liceului “Stefan Procopiu” din Vaslui si a Colegiului Tehnic “Marcel…

- Echipa LMK Vaslui a caștigat etapa județeana a Olimpiadei Sportului Școlar la fotbal. Echipa de baieți a Liceului ”Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui este noua campioana județeana la fotbal. Elevii pregatiți de profesorul Dragoș Ciulei au trecut de Colegiul Economic ”Anghel Rugina” Vaslui – locul secund,…

- CALIFICATI Olimpiada Nationala a Sportul Scolar – faza judeteana a stabilit la tenis de masa ca cei care vor reprezenta judetul Vaslui la faza nationala (licee) si cea zonala (gimnazii) sunt echipele de fete si baieti de la Liceul Tehnologic „Petru Rares„ din Barlad – faza nationala si echipele de fete…

- Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Vaslui va organiza, vineri, 20 aprilie, de la ora 9, Bursa Generala a Locurilor de Munca, acțiune menita a pune fața in fața angajatorii cu solicitanții de joburi. Evenimentul se va desfașura concomitent in municipiile Vaslui, Barlad și Huși. Pot…

- LPS Vaslui a caștigat etapa județeana a Campionatului Național de handbal masculin – juniori IV. Sala Colegiului Național ”Cuza Voda” din Huși a gazduit etapa județeana a Campionatului Național de handbal masculin – juniori IV. Competiția a adunat șase echipe, grupate in doua serii. Ambele au fost caștigate…

- Ieri, 14 martie 2018 la Colegiul Economic”Gheorghe Dragos „ din Satu Mare s-a desfasurat etapa judeteana a Competitiei Business Plan unde Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a fost reprezentat de firma de exercitiu F.E. MOMENTE UNICE S.R.L. Competiția a constat in prezentarea de catre elevii implicați…

- Faza municipala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal baieți s-a bucurat de o larga participare. Dintre cele șapte licee din Vaslui, cinci au avut reprezentare. Cea mai buna a fost echipa Liceului cu Program Sportiv (LPS), pregatita de profesorul Virgil Bedicov. Pe locul doi s-a clasat Liceul ”Emil…