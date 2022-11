Stiri pe aceeasi tema

- VITEZOMAN… In aceasta dupa-amiaza s-a produs un accident rutier pe DN 24B, in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un autoturism marca Mercedes, care circula dinspre Murgeni spre Barlad, in localitatea Popeni, din cauza vitezei mari cu care conducea, a acroșat un alt autoturism care venea din sens opus.…

- APEL SI INVITATIE… Un student din Barlad, Stefan Alexandru Hutuleac, de 20 de ani, mare colectionar de mingi, poze si tricouri ale sportivilor, sare din nou in ajutorul fetitei de 12 ani, Alexandra, bolnava de cancer. Dupa ce saptamana trecuta acesta a licitat o minge si doua fotografii cu semnaturile…

- NOROCOASA SI DESTEAPTA…Georgiana Mesca, eleva in clasa a IX-a P2, a fost aleasa de catre juriul evenimentului „Vedete pe covorul rosu”, Miss Boboc a Liceului Pedagogic „Ioan Popescu”. Pe podiumul Balului Bobocilor, organizat ireprosabil la Cercul Militar din Barlad, au mai urcat Rebeka Berghiu (Miss…

- NU-I FRUMOS… Unui agent imobiliar din Barlad i se aduc, pe paginile de socializare din Barlad, acuzații grave, de la un inginer din Barlad, administrator de firma. Tanarul Alexandru Ivan a povestit intr-o postare cum a fost scos pe tușa de agentul imobiliar Viorel Gradinaru, care are Agenția e-Impact…

- LOCURI DE MUNCA… Vesti bune pentru vasluienii care isi cauta un loc de munca la buget. Mai multe scoli din judet fac angajari si nu cer studii superioare sau vechime in munca. Scoala Gimnaziala „Stroe S. Belloescu„ Barlad, spre exemplu, a scos la concurs zece posturi: sase dintre ele pot fi ocupate…

- GRAV… Tragedie in Cetațuia, o localitate a comunei Puiești! Un tractor s-a rasturnat, iar din informațiile inițiale, transmise la 112, exista o singura victima prinsa sub cabina tractorului. A fost trimisa o ambulanța C2 SAJ și un echipaj de pompieri de la Barlad. „Detașamentul de pompieri Barlad intervine…

- ANIVERSARE…Ajunsa la 174 de ani de existenta, arma pompierilor ramane, in continuare, una dintre cele mai respectate arme ale militarilor din Romania. Pentru pompierii vasluieni, ziua de 13 septembrie are o insemnatate aparte, tinand cont de faptul ca s-au implinit 170 de ani de la infiintarea Comenzii…

- EMOTIONANT… Ce poti sa faci cand simti nevoia sa multumesti medicului care ti-a salvat un om ce inseamna mai mult decat viata ta? Care nu a lasat-o sa moara pe Mama! Sa spui simplu: Multumesc, domnilor doctori!„! Carmen Suciu, cunoscuta ca „femeia inger pe pamant”, cea care a fondat Asociatia Voluntarilor…