Liceul Tehnologic „Petre Banita” din Calarasi cumpara opt sisteme de dezinfectare a suprafetelor si a spatiilor cu ozon in valoare de peste 100.000 de euro. Managerul spune ca noile sisteme vor fi folosite pentru a nu mai folosi pe suprafete solutii dezinfectante. Achizitia este pe fonduri europene pe un proiect care prevede gestionarea crizei de COVID 19. Directorul scolii a mai spus ca in aceasta perioada cumpara si dezinfectanti la plic care sa inlocuiasca dispenserele de pe pereti. O parte dintre scolile din Dolj lupta si in prezent impotriva virusului COVID 19. Liceul „Petre Banita” Calarasi…