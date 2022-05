Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL… Angajatorii din domeniul agriculturii și din cel al industriei alimentare vor plati, intre iunie 2022 și decembrie 2028, un salariu minim brut diferențiat de 3.000 lei, dar vor datora taxe salariale reduse, conform unei legi aparute, in aceasta saptamana, in Monitorul Oficial. Pana acum, un…

- GRAV… Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate la un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Huși, drumul spre Valea Grecului, in zona nuimita Valea lui Ivan. In accident a fost implicat un autoturism in care se aflau patru persoane, un adult și trei…

- SCANDAL… Suparare mare la Huși! Consilierul local Catalin Țocu, cel care, in particular, a ocupat pana daunazi și funcția de vicepreședinte al Clubului Hușana, a picat, se pare, in dizgrația hușenilor care iubesc fotbalul. Alesul s-a plans colegilor de mandat ca a fost la stadion, unde l-au luat la…

- ȘANSA… „Ateliere Fara Frontiere” continua și in acest an programul de donații de calculatoare cu alte 4.000 de echipamente IT recondiționate, care vor ajunge pe bancile școlilor din Romania pana la finalul anului 2022, iar o parte dintre ele vor ajunge și la șase organizații din județul Vaslui. Gradinița…

- Romania isi poate asigura necesarul de consum din productia interna in aceasta perioada, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Ion Sterian, directorul general al Transgaz. „Zilele trecute, in perioada de Pasti, consumul de gaze al Romaniei a fost de 13-14 milioane de metri cubi pe zi, foarte redus,…

- PILDA… Faptele bune și ajutorul dat semenilor care se confrunta cu necazuri reprezinta un semn ca oamenii ințeleg și iși asuma mesajul covarșitor al Sfintelor Paști. Militarii Batalionului 202 Aparare CBRN “General Gheorghe Teleman” au venit in sprijinul unor familii cu copii din comuna Stanilești,…

- PA, COVID!… Avand in vedere adresabilitatea scazuta din centrele de vaccinare anti-COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Județeana Vaslui informeaza populația ca, incepand cu data de 18 aprilie a.c., urmatoarele centre de vaccinare iși inceteaza activitatea: Centrul de Revitalizare Corporala Barlad;…

- CONTROALE… Zilele acestea, polițiștii Serviciului de Ordine Publica și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, vor efectua verificari și controale cu privire la respectarea prevederilor Ordonanței de Urgența privind regimul de deținere…