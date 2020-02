Liceul de Arte oferă elevilor meditaţii gratuite pentru admitere Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova va avea, incepand din luna martie, ore de pregatire suplimentara cu elevi care vor sa sustina admiterea la aceasta unitate scolara. „Orele de pregatire suplimentara se vor desfasura sambata. Pregatirea va fi pentru discipline plastice, dar si pentru muzica instrumentala. Suntem la dispozitia tuturor elevilor de clasa a VIII-a care vor sa opteze pentru Liceul de Arte din Craiova. Pregatirea se va face cu profesori din scoala. La aceste ore, elevii vor fi antrenati pentru probele eliminatorii care se vor sustine in luna mai, pentru liceele vocationale“,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie. Maine, intre orele 11.00 – 14.00, se intrerupe furnizarea gazului pe strada Alunului din Craiova. Tot maine, intre orele 8.00 – 11.00, nu vor fi gaze pe…

- De luni se vor elibera biletele gratuite de calatorie pentru persoane cu handicap pentru anul acesta, dupa cum au anuntat, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Eliberarea biletelor de calatorie se va face de luni pana joi, intre orele…

- Talentati la arte si pasionati de moda, gemenii Adrian și Mihai Anghel sunt tinerii artiști cu care Liceul de Arte "Marin Sorescu" din Craiova se mandrește. Olimpici la Naționala de Arte 2019, la iconografie și ceramica, cei doi frați au aceeasi pasiune: moda.

- Scrimera Ana-Maria Popescu si fostul portar legendar Helmut Duckadam au fost miercuri 'profesori de sport' pentru elevii Scolii 143 din Capitala, in cadrul unui eveniment de promovare a sportului in randul elevilor. Ana-Maria Popescu si-a luat rolul in serios si a fost coordonatorul…

- Parintii care au copii la varsta adolescentei s-au confruntat cu framantarile lor sau au aflat despre angoasele, intrebarile, dilemele acestei varste. Si nu e vorba doar de bullying-ul de care acum vorbeste toata lumea. Fenomenul de bullying exista de foarte mult timp doar ca acum ia forme…

- In dezbaterea de doua ore jumatate in care Viorica Dancila a raspuns intrebarilor jurnalistilor, candidata PSD la prezidentiale a primit si intrebari de cultura generala, in contextul in care a dezvaluit ca si ea a dat meditatii copiilor, fara a cere bani.

- Trofeul Festivalului Concurs National al Interpretilor Cantecului Popular Romanesc „Maria Tanase” a fost castigat de tanara interpreta Luiza Elena Turcu din Dolj. Castigatoarea trofeului celei de-a XXV-a editii a festivalului, Elena Luiza Turcu, este eleva a Liceului „Tudor Arghezi” din Craiova si are…

- Trofeul Festivalului Concurs National al Interpretilor Cantecului Popular Romanesc "Maria Tanase" a fost castigat de tanara interpreta Luiza Elena Turcu. Castigatoarea trofeului celei de-a XXV-a editii a festivalului, Elena Luiza Turcu, este eleva a Liceului "Tudor Arghezi" din Craiova si are 16 ani.…