Liceul cu un singur promovat la BAC în 5 ani. A trecut în sesiunea de toamnă 6,35. Este media care a facut-o fericita nu doar pe Diana, ci si intreaga comuna in care locuieste. Adolescenta este singura eleva a liceului din Turburea care a promovat Bacalaureatul. Liceul din Turburea a fost infiintat in urma cu 5 ani si, pana acum, nu a avut niciun absolvent care sa fi promovat si Bacalaureatul. Nici primarul primarul comunei nu are diploma de Bacalaureat. Vrea insa ca elevii liceului sa promoveze examenului si da vina pe profesori (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

