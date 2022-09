O instanța rusa a retras luni licența de presa a ziarului Novaya Gazeta, interzicandu-i efectiv publicației sa opereze in Rusia, relateaza Reuters . Intr-un caz intentat de Rozkomnadzor, organismul de supraveghere a presei din Rusia, Novaya Gazeta a fost acuzata ca nu a furnizat documente legate de o schimbare de proprietate in 2006. ”Tribunalul Basmanni din Moscova a recunoscut ca invalid certificatul de inregistrare (in calitate de mass-media) al versiunii pe hartie a Novaia Gazeta”, a anuntat ziarul pe contul de Telegram. Redactorul-sef al Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, a fost in 2021 laureat…