- Guvernul din Kosovo a suspendat vineri licenta celui mai mare post privat de televiziune din tara din cauza unei erori de inregistrare, alarmandu-i pe jurnalisti, care au acuzat partidul de guvernamant de razboi deschis impotriva presei libere, relateaza Reuters, citat de Agerpres.Problema a inceput…

- Noile reguli ale premiilor Grammy impun contribuția umana și limiteaza utilizarea inteligenței artificiale, potrivit Reuters.Regula a fost impusa de Academia de inregistrari din SUA care acorda cele mai importante premii muzicale din lume. CITESTE SI Ipoteza șocanta: Cum a fost distrus barajul…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a cerut Kosovo sa nu organizeze noi alegeri pentru primarii din nordul sau pana cand nu va fi acordata mai multa autonomie etnicilor sarbi care formeaza o majoritate locala si care au boicotat un vot anterior, transmite Reuters, potrivit news.ro."Toti sarbii…

- Noi alegeri ar putea fi organizate in localitațile majoritar sarbe din nordul Kosovo in cazul in care o petiție in acest sens ar fi semnata de 20% dintre alegatori, a declarat președinta Vjosa Osmani, intr-un interviu pentru Reuters, citat de News.ro. Este vorba despre zonele confruntate recent cu violențe…

- Franta si Germania i-au indemnat pe liderii din Kosovo si Serbia sa organizeze noi alegeri cat de curand posibil in municipalitatile afectate de proteste. Precizarea a fost facuta de președintele francez Emmanuel Macron, la finalul summitului Comunitatii Politice Europene din Republica Moldova. Macron…

- NATO a cerut sambata Kosovo sa reduca tensiunile cu Serbia, la o zi dupa ce reprezentanți ai guvernului au intrat in cladirile municipale pentru a instala primari in zonele din nordul țarii, locuite in principal de etnici sarbi, relateaza Reuters.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a plasat armata in alerta si a ordonat mai multor unitati sa se deplaseze in apropierea granitei cu provincia Kosovo, in contextul ciocnirilor care au avut loc intre politie si sarbii din municipalitatea Zvecan, situata in nordul provinciei, a informat vineri agentia…