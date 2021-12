Liceenii”buzeşteni” au dezvoltat o aplicaţie care să faciliteze admiterea la facultate Echipa de robotica „Soft Hoarders” a Colegiului Național „Frații Buzești” din Craiova a participat intre 11 și 12 decembrie la EduHack, cel mai mare hackaton pe teme de educație formala și non-formala din Romania. Echipajul format din sase membri a dezvoltat proiectul „ViitorStudent”, o aplicație web al carei scop este sa ajute elevii de pretutindeni in procesul de admitere la facultate, astfel incat sa nu mai consulte site-urile universitatilor. Elevii craioveni spun ca vor pune aceasta aplicatie la dispozitia tuturor celor interesati si chiar o vor imbunatati. Ideea proiectului „ViitorStudent”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

