„Liceenii", unul dintre cele mai vizionate filme romanesti din toate timpurile, revine cu o serie noua, in curand. Irina Margareta Nistor a anunțat vineri, 21 octombrie, ca lansarea se apropie. Protagonisti vor fi nimeni altii decat baiatul si fata lui Stefan Banica Jr. Se pastreaza personajele Conform criticului de film, o noua serie din „Liceenii" […]