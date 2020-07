Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier prevede ca circulația pe drumurile publice cu permisul de conducere expirat reprezinta contravenție și se va sancționa cu amenada din clasa a III-a de sancțiuni. Potrivit legii, conducatorul auto va primi intre 6 și 8 puncte amenda. Citeste si: COD RUTIER 2020. Amenzi drastice pentru…

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) se afla in centrul unui scandal universitar, dupa ce a fost propusa desființarea lui. Motivul pentru care s-a ajuns...

- A fost nebunie miercuri, in prima zi de inscriere la cresele de stat din Timisoara. Pe o caldura sufocanta, zeci de parinti s-au asezat la coada de dimineata, pentru a fi siguri ca prind loc pentru micuții lor. The post Coada uriașa la inscrierea copiilor la creșa, in Timișoara. De ce nu se pot depune…

- Incepand de astazi, 22 iunie, se da start celei de-a doua etape de inscriere a copiilor in clasa I, in instituțiile de invațamant din capitala, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Inscrierile se vor face pana pe 28 august, astfel, urmand a fi completate locurile ramase disponibile dupa I-a etapa.…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri seara ca va depune plangere impotriva Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti si a Ministerului Sanatatii, pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor la adresa conducerilor. Ea spune ca institutiile centrale au refuzat…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri seara ca va depune plangere impotriva Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti si a Ministerului Sanatatii, pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor la adresa conducerilor. Ea spune ca institutiile centrale au refuzat…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri seara ca va depune plangere impotriva Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti si a Ministerului Sanatatii, pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor la adresa conducerilor. Ea spune ca institutiile centrale au refuzat…

- DGASMB anunța, luni, ca va face plangere penala impotriva DSP pentru ca, deși la Centrul de Ingrijire pentru Persoane Dependente Berceni au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus 75 de persoane, Direcția de Sanatate Publica a declarat ca nu are posibilitatea sa testeze persoanele din Centru.Direcția…