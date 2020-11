Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VII-a din cadrul Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud a sesizat faptul ca mai mulți profesori refuza sa predea online. Acesta a transmis ca din 32 de ore pe saptamana din programa școlara se fac doar 14. Consiliul Judetean al Elevilor Constanta a facut publica problema…

- DECIZII… Zece unitați de invațamant din județ au suspendat, la cererea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui, cursurile «fața in fața» pentru anumite clase. La Liceul „Ștefan Procopiu”, spre exemplu, sunt doua clase (a X-a E profesional și a XI-a D profesional) de elevi care vor intra…

- In prima zi de scoala, elevii de gimnaziu din satul Lunca, C.A. Rosetti, nu au fost dusi la scoala din cauza unui conflict dintre primarie si Inspectoratul Scolar. ISJ a decis desfiintarea scolii gimnaziale din satul Lunca si transferul zilnic al celor 45 de elevi, din clasele 5-8, cu microbuzul, la…

- S-a emis inca un ghid de desfașurare a cursurilor in anul școlar 2020 – 2021.Elevii vor avea doar doua- trei discipline intr-o zi. Pauzele vor fi doar de 5 minute, și nu concomitent cu alte clase de pe palier. AFLA mai multe detalii: Mai sunt doua saptamani pana la inceperea nului școlar 2020 – 2021.…

- In majoritatea tarilor europene, anul scolar incepe in septembrie. In Germania, Irlanda de Nord si Scotia, copiii si adolescentii au scapat mai repede de izolare si s-au reintalnit cu colegii inca din august. Luna aceasta, primii care vor intra din nou in clase vor fi elevii francezi si belgieni, potrivit…

- Mai sunt doar doua saptamani pana cand școlile iși vor deschide din nou porțile, iar primarul Capitalei Gabriela Firea a facut un anunț extrem de important. Elevii și profesorii din București vor fi testați gratuit pentru coronavirus! Edilul a declarat, luni, ca Primaria București a pregatit teste pentru…

- Potrivit ghidului aprobat de Ministerul Sanatații, elevii care vor merge la școala vor fi obligați sa poarte masca atat la ore, cat și in pauze. De asemenea, accesul in scoli se face doar cu declaratia completata de parinti. „Cu acest contract, se spala pe maini”, spun reprezentanții parinților,…