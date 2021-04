Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele terminale vor reveni in banci, chiar daca localitatea in care invața se afla in scenariul roșu al infectarilor cu coronavirus. Exista, totuși, o singura condiție – rata de infectare sa nu fie peste 6 la mia de locuitori.

- In aproape 10.200 de unitati de invatamant, toți elevii au fost prezenți Foto: Arhiva/ Agerpres În aproape 10.200 de unitati de învatamânt, semestrul II a început cu prezenta în clase a tuturor elevilor, ceea ce reprezinta gradinitele, scolile si liceele care…

- Elevii si studentii din institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale vor fi testati pentru depistarea COVID-19, la intoarcerea la școala. Luni, in institutiile de invatamant preuniversitar ale MApN (prescolar, liceal si postliceal) au inceput cursurile fata in fata, revenirea la școala…

- Astazi, 8 februarie, preșcolarii, elevii ciclului primar și elevii de clasele a VIII-a și a XII-a și-au reluat cursurile, mergand efectiv la cursuri. Cu aceasta ocazie, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Sorin Mihai a declarat ca in 247 de unitați de invațamant, elevii vor invața conform scenariului…

- Școlile din țara se deschid astazi în condițiile în care 2.181 de localitati sunt în scenariul verde, 903 în scenariul galben si numai în 149 în scenariul rosu, conform ultimei centralizari realizate de catre Centrul National de…

- Elevii vor sta câte doi în banca acolo unde clasele sunt organizate de așa natura, spune ministrul Educației, pentru ca „distanțarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda”. Sorin Cîmpeanu a precizat…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere, in cazul redeschiderii scolilor din 8 februarie, asigurarea echipamentelor si a produselor de dezinfectie in toate unitatile de invatamant din intreaga tara; vaccinarea personalului din educatie cu prioritate, imediat ce va fi asigurat necesarul…