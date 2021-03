Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea la Evaluarea Naționala din 2021 debuteaza in 7 iunie, dar elevii de clasa a VIII-a iși vor verifica oficial cunoștințele in cadrul simularilor, care incep pe 29 martie, cu proba la Limba și literatura romana. Pana atunci, totuși, aceștia pot efectua testele de antrenament publicate de autoritațile…

- Luni au fost publicate noile teste de antrenamet pentru elevii care susțin examenele de evaluare naționala și bacalaureat in vara lui 2021. Este al doilea set de teste, acestea urmand sa apara saptamanal pana in luna mai, cand frecvența lor va crește la de doua ori pe saptamana. Testele de antrenament…

- ”Pentru anul acesta vom lua o decizie; consider ca sunt foarte importante, pentru a putea ști unde ne aflam dupa aproape un an de predare online, dar organizarea sa fie la nivelul fiecarei școli/clase”, a declarat Sorin Cimpeanu pentru Edupedu.ro .Intrebat cand ar putea fi susținute, avand in vedere…

- Evaluare Naționala 2021: Pe fondul pandemiei și a școlii online, Ministerul Educației a decis sa adapteze programa pentru examenul de evaluare naționala și sa elimine cateva aspecte, in special de la partea de gramatica, iar luni a fost publicat primul test de antrenamen t care sa ii ajute sa se pregateasca.…

- Simularea examenului național de Bacalaureat 2021 pentru elevii de clasa XII-a și a XIII-a va incepe pe 22 martie, cu proba la Limba si literatura romana, se arata intr-un comunicat transmis, marți seara, de Ministerul Educației. In timp simularea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a va…

- Simularea evaluarii naționale va incepe cu proba la Limba si literatura romana.Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematica. Elevii apartinand minoritatilor nationale vor sustine simularea probei la Limba si literatura materna pe 31 martie. In ceea ce privește Bacalaureatul, simularea examenului…

- Universitatea din Craiova ofera sprijin elevilor, organizand activitați didactice on-line de pregatire suplimentara la Limba și literatura romana și la Matematica pentru examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2021. „Lecțiile de pregatire se vor desfașura in perioada 13 februarie – 19 iunie 2021, in…

- Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial programele modificate pentru examenele naționale din 2021. Ordinul de ministru aproba astfel materia pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie sa o invețe pentru examenul de Evaluarea Naționala 2021 și materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie…