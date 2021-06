Stiri pe aceeasi tema

- 9 total views … la care pot avea acces liceenii cu rezultate școlare remarcabile și care se vor inscrie pana la data de 1 iulie in programul „Bursele Cupio”. Cupio Romania se implica din acest an in formarea tinerei generații prin susținerea educației și a performanței, lansand, cu ocazia aniversarii…

- Elevii de clasa a VIII-a din toata țara sunt intrebați oficial de Ministerul Educației, printr-un chestionar publicat pe site-ul edu.ro, la ce școala și la ce profil vor sa mearga mai departe in clasa a IX-a, potrivit edupedu.ro. Oficialii vor sa afle care sunt criteriile care stau la baza deciziei…

- In 8 saptamani de școala, adica incepand cu data de 8 februarie, au fost folosite mai puțin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea in școli, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Toți elevii ar putea reveni la școala la sfarșitul lunii mai.

- Gradina Zoologica din Noua iși modifica programul, pentru vacanța prelungita a elevilor. Astfel, in perioada vacanței școlare, Zoo Brașov va fi deschisa inclusiv in zilele de luni 5 aprilie, 12 aprilie, 19 aprilie, 26 aprilie și 3 mai, conform orarului normal (intre orele 09:00 și 20:00). Potrivit reperezentațiilor…

- Centrul de vaccinare de la Prejmer se deschide maine, 23.03.2021, incepand cu ora 8.00, la Sala de sport a Școlii gimnaziale din comuna. Programul de funcționare al Centrului este de luni pana duminica, intre orele 8.00 – 21.00. Numarul de telefon al centrului de vaccinare ce va fi utilizat incepand…

- Incepand cu 3 mai 2021 va putea fi accesat Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinație de unitați de invațamant, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Conform AFM, suma alocata sesiunii de finanțare este de 384.000.000…