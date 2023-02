Liceele pedagogice vor forma în continuare învățători, dar absolvenții acestora vor putea fi titulari după ce termină facultatea Liceele pedagogice vor forma in continuare invațatori, dar aceștia se vor putea titulariza in sistem dupa ce termina studiile superioare, potrivit surselor Edupedu.ro. Acest lucru inseamna ca, pana finalizeaza studiile de licența, absolvenții liceelor de profil vor fi angajați doar pe perioada determinata. Aceasta prevedere a fost introdusa in proiectul Legii invațamantului preuniversitar, proiect ce […] The post Liceele pedagogice vor forma in continuare invațatori, dar absolvenții acestora vor putea fi titulari dupa ce termina facultatea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCHIMBARI in Invațamant: Liceele pedagogice vor forma in continuare invațatori, dar absolvenții acestora vor putea fi titulari dupa ce termina facultatea SCHIMBARI in Invațamant: Liceele pedagogice vor forma in continuare invațatori, dar absolvenții acestora vor putea fi titulari dupa ce termina facultatea…

- Liceele pedagogice vor forma in continuare invațatori, dar aceștia se vor putea titulariza in sistem dupa ce termina studiile superioare, potrivit surselor Edupedu.ro. Acest lucru inseamna ca, pana finalizeaza studiile de licența, absolvenții liceelor de profil vor fi angajați doar pe perioada determinata.…

- „Consiliul Național al Elevilor susține pașii facuți prin intermediul proiectului de lege spre a adera la standardele europene de calitate a invațamantului prin asigurarea unei formari mult mai substanțiale a cadrelor didactice pentru ciclul primar”, se arata intr-o informare pe pagina de Facebook.…

- Scandal in Educație: Liceele pedagogice nu vor mai putea forma invațatori. Petiție cu zeci de mii de semnaturi contra masurii O petiție online a strans peste 23.000 de semnaturi in doar cateva zile și este legata de noul proiect de lege al invațamantului preuniversitare, care se afla pe traseul de aprobare.…

- Specializarea de invațator ar putea fi desființata, potrivit noului proiect de lege a educației, fapt care ar insrmna o lovitura puternica pentru liceele și colegiile pedagogice, formarea viitorilor dascali avand de suferit. O petiție online a fost lansata in acest sens, oficialii Colegiului Național…

- Liceele pedagogice NU vor mai putea scoate invațatori: Schimbarile din Legile Educației Liceele pedagogice NU vor mai putea scoate invațatori: Schimbarile din Legile Educației Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-invațator, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului…

- Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-invațator, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii invațamantului preuniversitar, citat de Edupedu.ro. Educatorii-puericultori vor putea preda doar in creșe și gradinițe, nu și in invațamantul primar, ca pana acum.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, vineri, presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski sa intervina pentru revizuirea Legii minoritatilor nationale, care a fost adoptata recent de Rada Suprema a Ucrainei si care afecteaza dreptul copiilor romani din aceasta tara de a invata in limba materna,…