Obiectivul presedintelui Emmanuel Macron de a dubla numarul elevilor in liceele franceze din strainatate pana in 2030 nu este "realist", se arata intr-un raport, publicat miercuri, al Comisiei pentru finante din cadrul Senatului Frantei, relateaza AFP.



In discursul sau despre Francofonie, rostit pe 20 martie, Macron a apreciat ca aproximativ 500 de licee franceze din strainatate reprezinta unul dintre principalele instrumente pentru dezvoltarea limbii lui Moliere, stabilind ca ''obiectiv dublarea numarului elevilor care vor invata in aceste institutii intre 2025-2030".

…