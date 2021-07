Libris: românii au cumpărat 1,2 milioane de cărți în prima jumătate a anului Romanii citesc mai variat, mai multa psihologie și din ce in ce mai multe carți in limba engleza și eBooks, arata datele Libris.ro. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o creștere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza, iar in topul vanzarilor continua sa se afle si autori romani contemporani. Mai mult, media comenzii a crescut cu 10% la nivelul primului semestru. Peste 1,2 milioane de carți au ajuns in prima jumatate a anului la cititori din toata țara, in urma comenzilor plasate pe Libris.ro. Cele mai multe comenzi s-au facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

