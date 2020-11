Stiri pe aceeasi tema

- In Belgia, tara in care autoritatile au impus o perioada de izolare la domiciliu timp de sase saptamani, din cauza pandemiei de COVID-19, librariile au ramas deschise, iar cartile au fost incluse pe lista „bunurilor esentiale”, scrie AFP. In conditiile inaspririi restrictiilor in Belgia incepand de…

- In conditiile inaspririi restrictiilor in Belgia incepand de luni, libraria Tropismes era unul dintre putinele magazine din Galeriile Regale – un elegant pasaj cu acoperis din sticla situat in centrul orasului Bruxelles – care atragea un flux constat de clienti, in contrast cu magazinele ciocolatierilor…

- In Belgia, tara in care autoritatile au impus o perioada de izolare la domiciliu timp de sase saptamani, librariile au ramas deschise, iar cartile au fost incluse pe lista ''bunurilor esentiale'', spre bucuria librarilor si a cititorilor, care au apreciat recursul indispensabil la literatura in fata…

- Slovenia va reveni incepand de sambata la un lockdown partial, pe durata unei saptamani, pentru a combate transmiterea rapida a noului coronavirus, informeaza DPA. Guvernul prim-ministrului conservator Janez Jansa a luat aceasta decizie dupa ce o serie de masuri mai putin restrictive, impuse timp de…

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie. Masca de protecție devine obligatorie in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de COVID depaseste 3 la mia de locuitori, a anunțat Raed Arafat,

- "Doamna ex-primarița a Capitalei, Gabriela Firea, politicianul minciună, m-a pomenit astazi intr-o postare in care a continuat, așa cum face din ziua alegerilor, sa arunce vina pe toata lumea pentru mandatul sau dezastru in București.Mă atacă după ce am arătat că prioritatea echipei PNL…

- Guvernul britanic a inasprit luni restrictiile legate de socializare in unele parti din nord-estul Angliei, ca reactie la cresterea numarului cazurilor de Covid-19, transmite Reuters potrivit news.ro.Incepand de miercuri, locuitorii din sapte zone, inclusiv centre urbane precum Newcastle,…

- Ministrul spaniol al sanatatii, Salvador Illa, i-a indemnat marti pe toti locuitorii Madridului sa-si limiteze deplasarile numai la cele esentiale si contactele doar cu persoanele care le sunt cele mai apropiate, pentru a preveni agravarea epidemiei de COVID-19, relateaza AFP potrivit Agerpres. Acest…