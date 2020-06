Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul a fost insoțit de asigurarea ca varful pandemiei Covid-19 „a trecut” in Rusia . „Am ordonat inceperea pregatirilor pentru parada militara din capitala Rusiei și in alte orașe (…) O vom face la 24 iunie”, a spus Vladimir Putin , in timpul unei intalniri cu ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova, fiind suspect de infecție cu coronavirus, informeaza joi agenția Interfax, citand surse din cadrul serviciilor medicale. Ramzan Kadirov, 43 de ani, a fost transportat cu avionul in capitala Rusiei, miercuri, la cateva zile dupa…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comunicat miercuri ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru activitati prin telecomunicatii, in contextul pandemiei de coronavirus. "Presedintele prefera ca in aceste zile sa isi desfasoare activitatea prin sisteme de telecomunicatii"…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- Rusia este puternic divizata asupra reformei constitutionale care i-ar permite presedintelui rus Vladimir Putin sa guverneze pana in 2036, arata un sondaj de opinie realizat de Centrul Levada si dat publicitatii vineri, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Potrivit sondajului, 6% dintre cele…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP. Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai…