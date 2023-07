Guvernul de la Budapesta a amendat cu aproape 32.000 de euro o librarie din capitala Ungariei pentru ca a expus cartea "Heartstopper", cu tematica LGBT, in sectiunea de copii si volumul nu era sigilat in platic, conform legislatiei in vigoare, informeaza Euronews. In replica, ambasadele a 38 de tari cer Budapestei sa protejeze drepturile persoanelor LGBT.Guvernul condus de Viktor Orban a amendat lantul de librarii Lira Kiskereskedelmi Kft cu 12 milioane de forinti, aproape 32.000 de euro din cauza volumului "Heartstopper", cu tematica LGBT.Potrivit autoritatilor de la Budapesta, "carțile in cauza…