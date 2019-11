Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele trei trimestre ale anului, LIBRA INTERNET BANK a obtinut un profit net de 91 milioane de lei, cu 21% mai mult decat valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut (75 milioane de lei). Tinta de profit stabilita pentru anul in curs este de 95 milioane de lei.

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- Sezonul 2018/2019 al Formulei E, rezervata monoposturilor electrice, a inregistrat o cifra de afaceri record si un profit in premiera datorita cresterii valorii parteneriatelor, relateaza Reuters. In al cincilea sau sezon, Formula E a generat venituri de peste 200 milioane euro, in crestere cu 50% fata…

- Acest rezultat a fost obtinut prin continuarea extinderii portofoliului de credite, pe de o parte, in conditiile unei rate de neperformanta aflata in continuare mult sub media sistemului bancar, precum si prin optimizarea permanenta a cheltuielilor operationale, pe de alta parte."Motorul…

- LIBRA INTERNET BANK realizeaza, in primul semestru din 2019, un profit net de 51,02 milioane de lei, dublu fața de rezultatul inregistrat la finalul primului trimestru al acestui an (25,04 milioane de lei) și in creștere cu 10%, comparativ cu rezultatul obținut in perioada similara a anului trecut (46,39…

- Muzicianul britanic Ed Sheeran s-a situat pe primul loc in topul turneelor cu cele mai mari incasari din istorie, realizat de Forbes, dupa ce, la inceputul lunii august, a stabilit un record mondial in acest sens, potrivit Mediafax.La inceputul lunii august, cantarețul britanic Ed Sheeran…

- Patria Bank (simbol bursier PBK) a realizat in primul semestru al anului un profit net de 2,8 milioane lei, de la pierderi de 23,29 milioane lei in prima parte a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in care arata ca se asteapta la o usoara depreciere a monedei…

- Grupul Purcari Wineries a incheiat primul semestru din 2019 cu venituri de 87,7 milioane lei, in crestere cu 25% si un profit net de 17,1 milioane lei, cu 7% mai mare decat in perioada similara din 2018.