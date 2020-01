Liderii principalelor tari implicate in conflictul din Libia s-au angajat duminica sa respecte embargoul asupra armelor, decis in 2011 de Organizatia Natiunilor Unite, a anuntat cancelarul german, Angela Merkel, duminica, dupa conferinta internationala privind conflictul libian desfasurata la Berlin.



"Am convenit ca vrem sa respectam acest embargo asupra armelor si ca acest embargo va fi controlat mai strict decat inainte", a declarat oficialul german intr-o conferinta de presa la finalul negocierilor, conform France Presse.



Cancelarul Germaniei a anuntat ca la conferinta…