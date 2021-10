Libia, zece ani fără Gaddafi, dar situaţia din țara este mai rea decât înainte La zece ani dupa misiunea NATO condusa de bombardierele franceze de rasturnare a regimului colonelului care s-a aflat la putere timp de peste 40 de ani, Africa subsahariana continua sa fie în haos. Oamenii de afaceri și reprezentanții instituționali care au ramas în țara recunosc deschis acest lucru, potrivit Euronews.

"Țara a trecut prin mai multe faze. La început, situația a fost buna, dar apoi lucrurile au început sa se înrautațeasca încetul cu încetul, pâna în ziua de azi", spune Issam el-Mejri, un om de afaceri. "Au trecut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

