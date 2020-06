Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul continua sa mizeze pe cel mai puternic om din estul Libiei, in pofida unor ingrijoratoare infrangeri militare suferite de catre maresulul Khalifa Haftar, si incearca sa promoveze un armistitiu intre cele doua puteri rivale aflate in razboi civil, insa Cairo ar putea sa-si schimbe planurile,…

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, transmite sambata AFP, potrivit Agerpres. 'Statele Unite saluta anuntul din 26 mai al guvernului Republicii Malteze privind…

- Fortele conduse de maresalul Khalifa Haftar au anuntat marti ca s-au retras din mai multe zone disputate ale capitalei Libiei, Tripoli, la o zi dupa ce au pierdut controlul asupra unei baze militare importante, transmit Reuters si dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP preluate de agerpres. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt…

- Ordinul care prevedea ca persoanele care revin din zone roșii din afara Romaniei (din țari precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie sau Statele Unite) și cele testate pozitiv cu coronavirus, dar care nu au simptome, pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost modificat astazi de Ministerul…

- Autoritatile franceze au anuntat ca un copil de 10 ani a murit de COVID-19, intr-una din zilele pandemiei cu cele mai grele pierderi la nivel mondial. Statele Unite au raportat ieri peste 2000 de decese, Franta si Marea Britanie, cate aproape 1000. De asemenea in Belgia numarul mortilor s-a triplat…

- Autoritatile din estul Libiei au anuntat un prim caz confirmat de contaminare cu noul coronavirus, in pofida inchiderii frontierelor si impunerii unei interdicii de circulatie pe timpul noptii in vederea evitarii intrarii epidemiei pe teritoriul asupra caruia detin controlul, relateaza Reuters, potrivit…

- Autoritațile au adoptat sambata ordonanța militara nr. 7 prin care se introduce masura carantinei totale in localitatea Țandarei din județul Ialomița. Aici s-a inregistrat un numar in creștere de cazuri de infecție cu coronavirus in ultimele zile ca urmare a intoarcerii unui numar mare de romani din…