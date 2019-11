Libia: Washingtonul denunţă o ''exploatare'' a conflictului de către Rusia O delegatie americana a denuntat in cursul unei intalniri cu maresalul Khalifa Haftar "exploatarea" de catre Rusia a conflictului care sfasie Libia, a anuntat luni Departamentul de Stat, relateaza AFP. Oficiali americani cu rang inalt au discutat la 24 noiembrie cu omul forte din estul Libiei pentru un schimb de pareri in legatura cu "masurile de luat pentru a se ajunge la suspendarea ostilitatilor si rezolvarea pasnica a conflictului", a mentionat diplomatia de la Washington intr-un comunicat. Cu prilejul acestei intalniri, delegatia americana, din care a facut parte printre altii ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

