Uniunea Europeana a decis luni sa relanseze operatiunea navala Sophia in Marea Mediterana cu un mandat revizuit, centrat exclusiv pe controlul respectarii embargoului asupra armelor destinate Libiei, in conformitate cu acordul international incheiat duminica, la Berlin, pentru relansarea eforturilor de pace in aceasta tara, noteaza AFP. Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat, la finalul reuniunii ministrilor de externe din UE, desfasurata la Bruxelles, ca 'nimeni nu s-a opus acestei decizii'. 'Mandatul va fi recentrat in mod special pe lupta impotriva traficului de arme',…