Uniunea Europeana i-a promis miercuri sefului Guvernului libian de Uniune Nationala (GNA, recunoscut de ONU), Fayez al-Sarraj, ca isi va 'intensifica eforturile' pentru o solutie pasnica in Libia, in timp ce ministrul de externe german, Heiko Maas, a exprimat temerea ca aceasta tara nord-africana aflata in haos ar putea deveni 'o a doua Sirie', transmite AFP.



'Uniunea Europeana sustine pe deplin procesul de la Berlin si toate initiativele Natiunilor Unite vizand gasirea unei solutii politice globale la criza din Libia', afirma un comunicat al Consiliului European,…