Libia: Trei morţi în prăbuşirea unui avion cargou în sud Un pilot si doi copiloti libieni au fost ucisi duminica in prabusirea unui avion cargou ce deservea un camp petrolier in sudul Libiei, potrivit unei surse militare. Avionul s-a prabusit la cateva minute dupa ce a decolat de pe campul petrolier El Sharara, a declarat pentru AFP o sursa militara ce a preferat sa ramana anonima. "El a sosit de la Tripoli pentru a aduce provizii personalului de la campul (petrolier) si a plecat gol", a precizat aceasta sursa. "Comandantul de bord si cei doi copiloti ai sai au murit in prabusirea avionului de tip Iliusin", a mai spus aceeasi sursa. Numai o persoana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor Rada , chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a discuta…

- Curtea de apel din Tripoli, capitala Libiei, l-a achitat marti pe Saadi Gaddafi, al treilea fiu al fostului dictator Muammar Gaddafi, pentru uciderea unui antrenor de fotbal, care a avut loc in 2005, a mentionat astazi pentru AFP o sursa judiciara.

- Primarul din Tripoli a fost rapit. Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa, noaptea trecuta de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat Consiliul orasului joi, 29 martie. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de Reuters. Potrivit declaratiei, atacul a avut loc in coordonare cu guvernul de uniune nationala…

- Cel putin zece persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei.

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…