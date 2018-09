Libia: Suspendarea zborurilor pe singurul aeroport funcţional din Tripoli Singurul aeroport in serviciu la Tripoli a anuntat vineri seara suspendarea tuturor zborurilor din cauza luptelor din apropierea capitalei Libiei care au facut cu incepere de luni cel putin 39 de morti, potrivit unei surse aeroportuare, transmite AFP.



Cel putin 39 de persoane si-au pierdut viata si peste 100 au fost ranite, in majoritate civili, in cinci zile de confruntari intre militii rivale in cartierele din sudul orasului Tripoli, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii dat publicitatii vineri seara.



