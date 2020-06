Libia: Succes major al forțelor guvernamentale împotriva mareșalului Haftar Forțele guvernamentale au anunțat vineri ca au preluat controlul asupra ansamblului vestului Libiei, o înfrângere usturatoare pentru trupele rivale conduse de mareșalul Khalifa Haftar și care au fost alungate din ultimul lor fief din regiune, scrie AFP.



"Eroicele noastre forțe și-au extins controlul asupra întregului oraș Tarhouna dupa ce au aneantizat milițiile teroriste ale lui Haftar", la 80 km sud de capitala Tripoli, a anunțat purtatorul de cuvânt al forțelor Guvernului de Uniune Naționala (GNA), recunoscut de ONU, Mohamad Gnounou.



