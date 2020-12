Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite "sa lucreze pentru intarirea relatiilor transatlantice" atat cu Londra, cat si cu Uniunea Europeana, la o zi dupa acordul de liber-schimb care modifica profund raporturile dintre cele maluri ale Canalului Manecii, noteaza AFP. "Felicitari Regatului Unit si…

- Consiliul de Securitate a dat marti unda verde secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru numirea bulgarului Nicolai Mladenov in functia de emisar al ONU pentru Libia si a norvegianului Tor Wennesland pentru postul de emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Consiliul de Securitate a dat marti unda verde secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru numirea bulgarului Nicolai Mladenov in functia de emisar al ONU pentru Libia si a norvegianului Tor Wennesland pentru postul de emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu, informeaza AFP. Numirea…

- Iranul a sesizat Consiliul de Securitate ONU și a acuzat Israelul de asasinarea directorului programului nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, avertizand ca va riposta la actiunile Guvernului israelian si Administratiei Donald Trump. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a facut apel la retinere.

- Consiliul de Securitate al ONU a aprobat marti acordul de incetare a focului incheiat pe 23 octombrie intre partile libiene aflate in conflict, solicitandu-le ''sa-l puna in aplicare in totalitate'', potrivit unui comunicat care ar trebui urmat in scurt timp de adoptarea unei rezolutii, potrivit…

- Consiliul de Securitate al ONU a aprobat marti acordul de incetare a focului incheiat pe 23 octombrie intre partile libiene aflate in conflict, solicitandu-le ''sa-l puna in aplicare in totalitate'', potrivit unui comunicat care ar trebui urmat in scurt timp de adoptarea unei rezolutii,…

- Uniunea Europeana (UE) a salutat ca pe ''o veste buna'' anuntul privind incheierea unui acord de incetare a focului in Libia si a indemnat vineri la punerea in aplicare a acestuia, pentru a permite reluarea negocierilor de pace, informeaza AFP. "Ne bucuram de anuntul privind incheierea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut marti Armeniei si Azerbaidjanului sa puna in aplicare acordul de incetare a focului in Nagorno-Karabah, incheiat, dar nerespectat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Statele Unite solicita Armeniei si Azerbaidjanului sa-si onoreze angajamentul…