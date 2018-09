Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul capitalei Libiei si in special bombardamentele la intamplare la care au recurs gruparile armate, care ucid si ranesc civili, printre care copii", a precizat un comunicat al serviciilor sale. De asemenea, Statele Unite, Marea Britanie, Italia si Franta cerusera anterior incetarea luptelor intr-un comunicat…