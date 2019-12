Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens.

- Fortele comandantului militar libian Khalifa Haftar au transmis ca au sechestrat o nava cu echipaj turc, la cateva ore dupa ce Parlamentul Turciei a aprobat un pact de aparare care sustine Guvernul libian de la Tripoli, in razboiul civil care afecteaza tara.

- Parlamentul turc a ratificat sambata un acord de cooperare militara si in domeniul securitatii incheiat cu guvernul libian de uniune nationala sustinut de ONU, relateaza DPA, Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Ankara sustine guvernul de la Tripoli impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Guvernul turc a trimis Parlamentului de la Ankara acordul militar bilateral incheiat la sfarsitul lunii noiembrie cu Guvernul de la Tripoli si asteapta un vot favorabil pentru acest act care deschide calea unei interventii militare in Libia.

- Liga Araba a convocat o reuniune de urgenta pentru sambata pentru a discuta despre ofensiva lansata de Turcia impotriva fortelor kurde din Siria, a indicat organizatia panaraba miercuri seara intr-un comunicat, potrivit AFP. 'In urma unei solicitari a Egiptului, ministrii arabi de externe se vor…