Guvernul libian de uniune nationala (GNA) va refuza sa primeasca circa 170 de migranti blocati pe o nava italiana dupa ce au parasit tarmurile Libiei, a indicat seful diplomatiei libiene Mohamad Siala, relateaza joi AFP.



Aceasta declaratie survine dupa amenintari repetate din partea Romei de a-i retrimite pe migrantii respectivi in Libia.



''Fie Europa incepe sa-si apere in mod serios frontierele si sa ia parte la primirea de migranti, fie noi incepem sa-i ducem in porturile de unde ei au plecat'', scria marti pe Twitter ministrul italian de interne, Matteo…