- Sute de mercenari ai unei societati de securitate paramilitara din Rusia lupta de partea puternicului maresal Khalifa Haftar in Libia, tara devastata de un razboi civil, potrivit unui raport intern al ONU, citat de dpa.Maximum intre 800 si 1.200 de mercenari ai societatii private "Grupul Wagner"…

- Gabriel Dragnea, primarul comunei Butimanu, a anunțat ca un locuitor al satului Sterianu a fost confirmat cu coronavirus. Edilul a Post-ul Primarul din Butimanu anunța primul caz de Covid-19 și indeamna populația la respectarea Ordonanțelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022 ar trebui sa-i fie retrasa Qatarului pentru a fi incredintata, de preferinta, Statelor Unite, a sugerat Sepp Blatter, fost presedinte al FIFA, intr-un interviu pentru Sport Bild, potrivit ziarului belgian Le Soir. Suspiciunile legate de atribuirea CM 2022…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este in cautarea unei noi persoane pentru rolul de emisar al Natiunilor Unite pentru Libia, dupa refuzul Statelor Unite de a sprijini candidatura algerianului Ramtane Lamamra, avut in vedere pentru aceasta functie, au facut cunoscut surse diplomatice,…

- Summit-ul G20, organizat pe 26 martie, a fost unic in felul sau. Nu doar pentru ca a fost ținut online - in cadrul acestuia „cei douazeci” au trebuit sa decida in ce lume vom trai. Intr-o lume fragmentata, unde fiecare iși apara propriul interes, sau intr-o lume globalizata, unde va fi ”unul pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs in aceasta dimineata in largul Insulelor Kurile, in apropiere de Rusia, a anuntat Institutul american de geofizica.La randul sau, Centrul national american de alerta la tsunami a indicat ca "analizeaza evenimentul pentru a stabili nivelul pericolului", conform…

- Presedintele american Donald Trump a comunicat Moscovei ca SUA sunt pregatite pentru un summit al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite menit sa aseze la masa negocierilor Rusia si China in vederea incheierii unui acord tripartit de control al armelor, a declarat un oficial al Casei Albe pentru…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite organizeaza, vineri seara, o reuniune de urgenta pe tema conflictului dintre Turcia si Siria, sustinuta de Rusia, informeaza site-ul cotidianului Le...