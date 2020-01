Libia: Părţile în conflict folosesc migranţi drept combatanţi (UNHCR) Partile implicate in conflictul din Libia folosesc migranti drept combatanti, potrivit unei informatii obtinute de la agentia ONU pentru refugiati si citata vineri de DPA. "Avem marturii de la persoane care se aflau in centrele de detentie ca li s-a propus sa aleaga sa ramana acolo o perioada nedeterminata sau sa lupte in prima linie", a declarat reprezentantul special al UNHCR pentru Mediterana Centrala, Vincent Cochetel, pentru DPA joi la Berlin. Cochetel nu a putut spune cati migranti au fost abordati cu aceasta propunere. "Am vazut ca aceste eforturi de recrutare vizau in principal sudanezi",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

