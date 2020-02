Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana se reunesc, luni la Bruxelles in Consiliul Afaceri Externe (CAE), pentru a analiza posibilitatea monitorizarii embargoului asupra armelor impus Libiei prin intermediul unei misiuni navale, inactiva in prezent si care a fost suspendata din acuza…

- NATO ar putea face mai mult pentru a sprijini misiunea operatiunii Sophia a Uniunii Europene vizand respectarea embargoului asupra armelor cu destinatia Libia, a declarat marti secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, informeaza dpa. In ultimele zile, actori internationali cheie…

- Uniunea Europeana a decis luni sa relanseze operatiunea navala Sophia in Marea Mediterana cu un mandat revizuit, centrat exclusiv pe controlul respectarii embargoului asupra armelor destinate Libiei, in conformitate cu acordul international incheiat duminica, la Berlin, pentru relansarea eforturilor…

- Uniunea Europeana a decis luni sa relanseze operatiunea navala Sophia in Marea Mediterana cu un mandat revizuit, centrat exclusiv pe controlul respectarii embargoului asupra armelor destinate Libiei, in conformitate cu acordul international incheiat duminica, la Berlin, pentru relansarea eforturilor…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se reunesc luni la Bruxelles, sub presedintia Inaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, in special pentru a analiza evolutiile internationale recente, respectiv situatia din Bolivia, India, Libia, Venezuela…

- Consiliul Afaceri Externe de vineri, 10 ianuarie, de la Bruxelles, a aratat o capacitate de mobilizare redusa a Uniunii Europene in caz de criza majora – atacul din 3 ianuarie si eliminarea lui Soleimani in Irak si votul pentru retragerea trupelor aliantei ISIS in Parlamentul irakian care a urmat (excusiv…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa vineri, 10 ianuarie 2020, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate/Vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell, in contextul…

- Ungaria doreste ca pozitia europeana asupra conflictului SUA-Iran sa fie mai apropiata de cea a Statelor Unite, a declarat joi prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, cu accent…