- Turcia a ripostat marți la criticile privind intervenția sa în Libia, susținând ca președintele francez Emannuel Macron trebuie sa fi suferit de o „eclipsa a minții” ca sa se opuna sprijinului acordat de Ankara guvernului recunoscut internațional de la Tripoli, relateaza Reuters.Beneficiind…

- Pentru mai bine de un an, Guvernul de Uniune Naționala (GNA) din Libia, recunoscut de ONU, a fost sub asediul forțelor mareșalului Khalifa Haftar. Apoi, brusc, de la inceputul acestei luni, guvernul legal al Libiei a recaștigat controlul asupra vestului țarii.

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP. Reinnoirea a fost deja decisa anul trecut, in unanimitate,…

- Fortele Guvernului de uniune nationala (GNA, recunoscut de ONU) au anuntat vineri ca au preluat controlul asupra intregii parti de vest a Libiei, invingand trupele rivale conduse de maresalul Khalifa Haftar, alungate din ultimul lor bastion din regiune, orasul Tarhuna, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Fortele…

- Fortele Guvernului libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, au anuntat miercuri ca au preluat controlul asupra aeroportului international din capitala libiana in urma unor lupte grele impotriva fortelor loiale maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul…

- Fortele conduse de maresalul Khalifa Haftar au anuntat marti ca s-au retras din mai multe zone disputate ale capitalei Libiei, Tripoli, la o zi dupa ce au pierdut controlul asupra unei baze militare importante, transmit Reuters si dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene…

- Forțele militare conduse de Khalifa Haftar au lansat mai multe rachete catre capitala Libiei, Tripoli. Incidentul a avut loc pe data de 14 aprilie, rachetele avand o arie de acoperire foarte mare, lovind mai multe orașe pana in vest, scrie Thedefensepost . Ploile de rachete au cauzat explozii puternice…