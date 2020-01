O reuniune ministeriala a patru tari europene asupra situatiei din Libia a fost programata pentru miercuri la Cairo in contextul in care Ankara a anuntat desfasurarea de trupe pe teritoriul libian, a indicat Ministerul de Externe egiptean, citat de AFP. Ministrul de externe egiptean, Sameh Choukry, i-a invitat pe omologii sai francez, italian, grec si cipriot sa se reuneasca la Cairo. Aceasta initiativa intervine in timp ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat duminica seara inceperea desfasurarii de soldati turci in Libia, tara vecina Egiptului. Cairo a precizat ca aceasta va 'face…