Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Guvernului libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, au anuntat miercuri ca au preluat controlul asupra aeroportului international din capitala libiana in urma unor lupte grele impotriva fortelor loiale maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei,…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Ministerul grec al Afacerilor Externe a facut astazi un demers catre ambasadorul Turciei la Atena pentru intențiile Ankarei de explorare a petrolului și a gazelor naturale in apropiere de insula greaca Rodos, din arhipelagul Dodecanez. Grecia a menționat ca țara este și ramane pe deplin pregatita sa…

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, transmite AFP, informeaza AGERPRES . ‘Statele Unite saluta anuntul din 26 mai al guvernului Republicii Malteze privind confiscarea…

- Sute de mercenari apartinand misterioasei companii rusesti Wagner Group opereaza in acest moment in Libia, conform unui document ONU citat de BBC. Mercenarii rusi il sprijina pe generalul rebel libian Khalifa Haftar, in lupta acestuia impotriva guvernului de la Tripoli.

- Sute de mercenari ai unei societati de securitate paramilitara din Rusia lupta de partea puternicului maresal Khalifa Haftar in Libia, tara devastata de un razboi civil, potrivit unui raport intern al ONU, citat de dpa.Maximum intre 800 si 1.200 de mercenari ai societatii private "Grupul Wagner"…

- Sute de mercenari ai unei societati de securitate paramilitara din Rusia lupta de partea puternicului maresal Khalifa Haftar in Libia, tara devastata de un razboi civil, potrivit unui raport intern al ONU, citat de dpa. Maximum intre 800 si 1.200 de mercenari ai societatii private "Grupul Wagner" stationeaza…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…