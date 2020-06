Libia: Franţa, Italia şi Germania cer încetarea tuturor ingerinţelor străine Franta, Italia si Germania au cerut incetarea "tuturor ingerintelor" actorilor straini in Libia si au indemnat partile libiene aflate in conflict sa "incheie imediat si neconditionat luptele", potrivit unei declaratii comune data publicitatii joi seara, informeaza AFP si Reuters. ''Fata de riscul crescand de deteriorare a situatiei din Libia si a escaladarii regionale, Franta, Germania si Italia fac apel la toate partile libiene sa incheie imediat si neconditionat luptele si sa suspende consolidarea in curs a mijloacelor militare pe intreg teritoriul tarii", au subliniat cele trei tari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

